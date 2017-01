Leipzig - . Das wohltätige „Restaurant des Herzens“ in Leipzig hat erneut einen Rückgang bei den Besuchern erlebt. Es seien rund 3400 Gäste gezählt worden, sagte Anika Ningelgen, Vorsitzende des Trägervereins. In der Vorsaison seien 3800 Besucher in das Restaurant gekommen. Vom 6. Dezember bis zum 6. Januar erhalten bedürftige Menschen dort kostenlos ein warmes Essen. Gekocht wird mit gespendeten Lebensmitteln.

Seit einigen Jahren sei ein Rückgang bei den Besucherzahlen zu bemerken, sagte Ningelgen. Woran das liege, sei schwer zu sagen. Für bedürftige Menschen gebe es in Leipzig inzwischen eine ganze Reihe von Angeboten. Einen Bedarf für das „Restaurant des Herzens“ sieht Ningelgen aber weiterhin. Auch im nächsten Advent werde es wieder öffnen.

Wiedereröffnung im Februar

Gut würden besondere Angebote angenommen, wie etwa die Weihnachtsfeier. Daran konnten die Menschen in diesem Jahr nur mit Voranmeldung teilnehmen. Unter den Gästen seien Rentner, aber auch sehr viele Mütter oder Väter mit Kindern, sagte Ningelgen.

Die Spendenbereitschaft der Bürger und Sponsoren sei auch diesmal wieder hoch gewesen, sagte Ningelgen. Sowohl Geld als auch Lebensmittel seien reichlich gespendet worden. Nach einer kurzen Pause wird das „Café des Herzens“ im Februar wieder öffnen. Bedürftige können dann am Wochenende eine Mahlzeit bekommen.

Von Zimmermann