Leipzig

Während in Sachsen die Zahl der Ehescheidungen rückläufig ist, gingen in Leipzig im vergangenen Jahr mehr Paare auseinander als zuvor. 6143 Ehepaare ließen sich im vergangenen Jahr in Sachsen scheiden. Das erfuhr die LVZ am Dienstag vom Statistischen Landesamt in Kamenz.

Damit gingen 2018 weniger Ehen im Freistaat in die Brüche als in den Jahren zuvor. 2017 ließen sich 6427 Paare scheiden. 2016 wurden 6698 Ehen geschieden, 2015 waren es 7007. Die meisten Trennungen im Freistaat gab es 2018 jedoch in der Stadt Leipzig. Hier ließen sich 855 Paare scheiden, Dresden folgt mit 765 auf Platz zwei.

2017 endeten in Leipzig nur 797 Ehen vor dem Scheidungsrichter - weniger als im Vorjahr. In den beiden Jahren davor trennten sich aber jeweils mehr als 900 Ehepaare (2016: 915; 2015: 964).

Im Landkreis Leipzig wurden im Vorjahr 403 Ehen geschieden, in Mittelsachsen 459 und in Nordsachsen 350. In Chemnitz erhielten 328 Paare die Scheidungspapiere, in Zwickau 483.

Insgesamt waren 4987 minderjährige Kinder im Freistaat im Vorjahr von den Scheidungen ihrer Eltern betroffen. In 2940 geschiedenen Ehen gab es keine minderjährigen Kinder.

Seit fast 20 Jahren beraten Matthias und Sabine Stiehler in Dresden Ehepaare in Konfliktsituationen. In seinem Buch „Partnerschaft geht anders“ beschreibt Matthias Stiehler, was passiert, wenn Paare sich entfremdet haben, wann eine Paarberatung sinnvoll oder eine Trennung unumgänglich ist. Seine Empfehlung lautet: „Es wäre gut, wenn die Partner länger umeinander kämpfen würden.“

von Anita Kecke