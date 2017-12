Weniger gefährlicher Feinstaub durch Umweltzone in Leipzig

Leipzig - . Knapp sieben Jahre nach Einführung der Umweltzone in Leipzig hat sich der Anteil der hoch giftigen Bestandteile im Feinstaub halbiert. Die besonders krebserregenden Partikel stammten in erster Linie von Dieselfahrzeugen, teilten die Stadt Leipzig, das Landesumweltamt und das Leibniz-Institut für Troposphärenforschung am Donnerstag mit.

Dabei mache der gesunkene Anteil zwar nur drei bis fünf Prozent des gesamten Feinstaubs in Leipzig aus. Dieser von Motoren verursachte Prozentsatz sei aber besonders toxisch, sagte ein Wissenschaftler vom Leibniz-Instituts. Demnach habe die Umweltzone die Gefährlichkeit des Feinstaubs verringert. „Der größte Minderungseffekt für Ruß und Ultrafeinstaub konnte an der Messstation Leipzig-Mitte aufgezeigt werden“, so die Wissenschaftler. Die Masse der krebserregenden Ruß-Partikel sei in diesem verkehrsreichen Gebiet um etwa 60 Prozent gesunken. Die Anzahl der ultrafeinen Partikel konnte laut Studie sogar um etwa 70 Prozent reduziert werden.

Stickoxide kaum gesunken

Kaum gesunken ist hingegen der Anteil der Stickoxide. Und das hängt offenbar ausgerechnet mit der Modernisierung der Fahrzeugflotte durch die Einführung der Umweltzone zusammen: Der Anteil der in Leipzig zugelassenen Dieselfahrzeuge sei zwischen 2010 und 2016 von 19 auf 26 Prozent gestiegen, heißt es in der Erklärung weiter. Das habe negative Folgen gehabt: Die Werte bei den gasförmigen Stickoxiden (NOx) stagnieren. „Das ist zu hoch“, so das Fazit.

Von dpa / lyn