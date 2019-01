Leipzig

Die Stadt Leipzig und das Wurzener Land wollen noch enger zusammenrücken. Darum ging es am Mittwochnachmittag im Festsaal des Neuen Rathauses bei der Kick-Off-Veranstaltung zu einer intensiveren Stadt-Land-Partnerschaft. Das neue Projekt heißt WERTvoll und befasst sich mit einer Symbiose. Die Stadt Leipzig und mehrere Kommunen aus dem Wurzener Land – die Stadt Wurzen sowie die Gemeinden Bennewitz, Thallwitz und Lossatal – wollen nachhaltig so zusammenarbeiten, dass beide Seiten profitieren. Dabei soll es um die Verbesserung des Trinkwassers, den Klimaschutz und gesunde, regionale Lebensmittel gehen.

Leipzig soll nachhaltig wachsen

Für die verschiedenen Aspekte warben am Rednerpult prominente Projektunterstützer mit Grußworten und Fachvorträgen. Umweltbürgermeister Heiko Rosenthal ( Die Linke) gab einen Überblick über das Projekt und verwies auf den globalen Kontext: „Unser Slogan ist: , Leipzig wächst nachhaltig.‘ Wir müssen globale Verantwortung im lokalen Bezug wahrnehmen.“ Und da will WERTvoll wertvolle Ansätze bieten. Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) zeigte sich erfreut vom Wachstum seiner Stadt, bekannte sich aber auch zu den Verbindungen in die Region. „Es gibt ein enges Band zwischen der Stadt Leipzig und Wurzen. Denn das Wachstum unserer Stadt hat auch mit dem Wegzug aus den ländlichen Gebieten zu tun.“ In letzter Konsequenz sei Leipzig ohne den ländlichen Raum nicht denkbar.

Regional kaufen und die Umwelt schonen

Bernhard Wagner von der Wassergut Canitz GmbH, einer Tochter der Leipziger Wasserwerke, betonte, dass täglich fast 700 000 Menschen in der Stadt und im Landkreis Leipzig Wasser aus dem Betrieb an der Mulde erhielten. Wenn nun die zahlreichen Landwirtschaftsprodukte des Wasserguts – etwa Kartoffeln und Bohnen – statt in weiten Teilen Deutschlands direkt in der Messestadt angeboten würden, ließen sich Transportwege zugunsten des Klimas minimieren. Regional kaufen, Umwelt schonen – so lautet die Formel für den geplanten „Marktplatz Leipzig“.

Das Projekt WERTvoll ist Teil der Fördermaßnahme Stadt-Land-Plus des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Auch der Freistaat Sachsen beteiligt sich. Professor Peter Heck vom Institut für angewandtes Stoffstrommanagement der Universität Trier war der Ideengeber.

Von Katharina Stork