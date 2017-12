Leipzig. Die kalten Nächte vom Wochenende bleiben auch in dieser Woche. Nach dem leichten Schneefall am Sonntag blieb am Montag nur Regen. Noch bis Freitag bleibt das Wetter ungemütlich, so Meteorologe Florian Engelmann. Bei den weiterhin milden bis kühlen Temperaturen kann es auf den Straßen rutschig werden.

Engelmann erklärt wie es zu dem kurzen Schneefall am Wochenende gekommen ist. Am zweiten Adventswochenende wird es voraussichtlich wieder kalt.