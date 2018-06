Leipzig

Auf den ersten Blick ist es irritierend. Was hat das Deutsche Buch- und Schriftmuseum eigentlich mit Terrorismus zu tun? „Zeichen, Texte und Bilder werden von Terrorgruppen als Waffen genutzt“, erklärt Stephanie Jacobs, die Leiterin. Gewaltbereite Gruppen setzten ebenso auf die Macht der Medien wie auf Sprengstoff und automatische Gewehre, um politische Handlungen zu erzwingen. Gewalt kann von Zeichen befördert werden. Buchstaben verlieren so ihre Unschuld. Das wird an den Taten der Roten Armee Fraktion (RAF) ebenso deutlich wie jüngst beim sogenannten Islamischen Staat (IS). Was liegt also näher, dies in einer Ausstellung zu beleuchten?

Kooperation mit Hochschule für Grafik- und Buchkunst

Hinzu kommt: Die Hochschule für Grafik und Buchkunst (HGB) Leipzig hat in einer mehrjährigen Fallstudie das RAF-Emblem untersucht. Das ist auch in einem mehr als 400-seitigen Buch „Name, Waffe, Stern. Das Emblem der Roten Armee Fraktion“ aufgearbeitet worden. Daraus entstand als gemeinsames Projekt die Ausstellung „Zeichen als Waffen. Zum Beispiel das Emblem der Roten Armee Fraktion“, die bis zum 6. Januar 2019 am Deutschen Platz zu sehen ist. Günter Karl Bose, Felix Holler, Jaroslaw Kubiak und Daniel Wittner haben sie kuratiert.

Viele Erstdrucke und Bücher von und über RAF

Gezeigt werden eine Reihe von Schriften mit historischem Wert. Wie Erstdrucke und Tarnschriften. Das Emblem der RAF erschien zum ersten Mal im Mai 1971 auf dem Titel von „Das Konzept Stadtguerilla“. „Es gibt einige Bücher, deren Besitz oder deren Herstellung mit hohen Strafen belegt war“, erklärt Günter Karl Bose. So habe der Druck des RAF-Manifestes dem Verleger acht Monate Gefängnis eingebracht. „Abgesehen vom Holocaust gibt es wohl kein Thema in Deutschland, über das so viele Bücher publiziert worden sind wie über die RAF“, so der Professor, der bis 2017 die Klasse für Typografie und Schrift an der HGB leitete.

Mediales Echo wichtig für Terroristen

Die Ausstellung beleuchtet ebenfalls, wie wichtig für die Taten der Terroristen das mediale Echo ist. So habe die RAF sich früh darauf eingestellt, mit Medien zu agieren. Zunächst habe man Pamphlete und Flugblätter gedruckt, später auf Kommandoerklärungen an Presseagenturen oder Fotos gesetzt. Deutlich wird dies am Fall des entführten Arbeitgeberpräsidenten Hanns Martin Schleyer. Im Herbst 1977 war auf dessen Fotos das RAF-Emblem zu sehen. Gefordert wurde, dass es am 6. September 1977 in der „Tagessschau“ gezeigt wird. Es gab allerdings eine Nachrichtensperre der Regierung, die vier Tage später von der Bild-Zeitung gebrochen wurde. „Das war die erste massenhafte Wahrnehmung des Logos.“

Bilder entfalten ebenso ihre Kraft und werden zu Ikonen – wie am Beispiel des jungen Terroristen Andreas Baader und des Revolutionsführers Che Guevara deutlich wird. „Das Thema RAF schwebt generationsübergreifend als Geist herum und ist als Geschichte ambivalent. Für uns war es ein Glücksfall, uns über viele Jahre mit dem Thema beschäftigen zu können“, so Jaroslaw Kubiak, der als Grafikdesigner in Leipzig arbeitet.

Geöffnet ist dienstags bis sonntags 10 bis 18 Uhr, donnerstags 10 bis 20 Uhr. Eintritt frei. Das Buch kostet am Museumsshop 19 Euro.

Von Mathias Orbeck