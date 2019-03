Leipzig

Es funktioniert so ähnlich wie Pilzesammeln. Der Glücksmoment, wenn man eine Kröte findet, ist herrlich. Nur dass der Suchende – anders als beim Pilzesammeln – nicht mal zeitig aufstehen muss.

Seit Anfang März trommeln die Leipziger Umweltverbände um Achtsamkeit und Unterstützung bei den alljährlichen Krötenwanderungen. Gleich am Anfang hatte ich mich interessehalber auch mal als freiwilliger Helfer per E-Mail beim Naturschutzbund ( NABU) vormerken lassen. Mit dem Hinweis, leider keinerlei Erfahrung auf diesem Gebiet zu haben.

Alle Instruktionen auf der NABU-Internetseite

Zunächst gab es einen Fehlstart. Weil die Temperaturen wieder sanken – und daher nur wenige Amphibien „im Namen der Liebe“ zu ihren Laichgewässern aufbrachen. Doch vorigen Samstag rief plötzlich eine nette Frau vom NABU an. „Jetzt geht es gerade richtig los“, sagte sie. „Wir können jede helfende Hand gebrauchen.“

Profis wie Umweltschützerin Roselinde Burmeister am Dorfteich in Holzhausen lassen die Kröten einfach auf die (zuvor gründlich gewaschene) Hand steigen. Um Hautreizungen zu vermeiden, werden Einmalhandschuhe empfohlen. Die Kröten dürfen nicht mit Handcremes oder anderen Chemikalien in Berührung kommen. Quelle: André Kempner

Also las ich mir die Instruktionen auf der NABU-Internetseite noch mal durch, überredete zwei Zehnjährige zur abendlichen Exkursion und ordnete gründliches Händewaschen an. Auf ging’s in Richtung Leipziger Wildpark. An den beiden dortigen Froschteichen sind in den Hochzeiten der Krötenwanderung nämlich jeden Abend so etwa ab 19 Uhr fachkundige Naturschützer anzutreffen. Sie erklären auch Anfängern sehr gern, was beim Retten zu beachten ist. Benötigt wird dafür: eine starke Taschenlampe, ein Plasteeimer oder eine Plasteschüssel, Einmalhandschuhe, Notizblock und ein Stift.

Den beiden Kindern hängte die nette Fachfrau noch jeweils eine gelbe Warnweste um. „Naturtäter – Für Kröten tu’ ich alles!“ stand darauf. Keine fünf Minuten dauerte die Einweisung. Wir bekamen erklärt, dass aktuell noch keine Frösche oder Feuersalamander durch die Gegend ziehen. Dafür umso mehr Kröten, die entweder zu dem einen oder dem anderen der beiden Teiche wollen. Dafür queren sie auch die gepflasterte Auenwaldstraße, auf der überraschenderweise auch nachts viele Autos und Radler unterwegs sind.

Nach dem Fund erst mal kurz warten

Etwa zehn Minuten suchten wir mit den Taschenlampen den Waldrand ab. Da begann eines der Kinder zu hüpfen, weil das andere die erste Kröte entdeckt hatte. Sie saß absolut regungslos etwa 30 Zentimeter vom Straßenrand entfernt. Ich hätte sie nicht gesehen – so gut können sich die wabbelweichen Froschlurche tarnen. Allerdings war das Hüpfen und Leuchten wohl etwas zu viel für Kröte Nummer 1. Sie machte kehrt und begann, sich im Waldboden einzugraben. Nun erklärte uns eine andere Naturschützerin, dass echte Krötenretter zunächst leise ein paar Schritte zurückgehen und erst einmal abwarten, in welche Richtung das Tier vorwärts kriecht. Nur meist, aber eben nicht immer, zeigt das die Blickrichtung des Kopfes eindeutig an. Inzwischen war Nummer 1 ganz im Erdboden abgetaucht. Wir beschlossen, erst mal weiterzugehen.

Zum Beispiel im Zuckelhausener Ring weisen jetzt wieder Schilder darauf hin, dass viele Amhibien zu ihren Laichgewässern wandern – und dabei oft sehr langsam auch verkehrsreiche Straßen überqueren. Auto- und Radfahrer sollten sie langsam und im großen Bogen umfahren, weil auch der Luftsog eines schnellen Fahrzeugs zu tödlichen inneren Verletzungen bei den wabbelweichen Froschlurchen führen kann. Quelle: André Kempner

Nun geschah das Unglaubliche: Direkt vor uns saßen gleich drei Kröten auf dem Weg – alle mit Blickrichtung zum Hakenteich. Noch fehlte uns der Mut, sie so wie zuvor gezeigt anzufassen und über die gefährliche Straße zu tragen. Stattdessen schauten wir zu, wie sie recht sportlich selbst hinüber stiefelten. Dann kamen gleich vier Kröten, die auf dem großen Steinplatz vor der Wildparkgaststätte schon neugierig von einer Katze beäugt wurden. Die Kinder ließen sie auf ihre Gummihandschuh-Hände steigen, legten sie vorsichtig in die Schüssel und brachten sie sicher hinüber zum Hakenteich.

Karl, Otto , Oma – jede Kröte bekam einen Namen

Ob Karl, Otto, Oma oder Ute – jede weitere Kröte an diesem Abend bekam einen eigenen Namen. Insgesamt haben wir 16 Stück gefunden, bei Bedarf in unser „Krötentaxi“ einsteigen lassen und sicher ans richtige Teichufer gebracht. Nach Möglichkeit soll man für den NABU bitte noch das Geschlecht bestimmen (zu erkennen an der Größe und der Färbung der „Krallen“), alles in einen Amphibienzählbogen eintragen und ihn ans NABU-Büro in der Corinthstraße 14 schicken.

Verwendete Eimer brauchen eine Desinfektion

Die Kinder und alle anderen Retter waren ganz begeistert. Auf dem Heimweg saßen noch zwei Kröten am Straßenrand – als wollten sie „Tschüss“ sagen. Allen Radfahrern, die uns entgegenkamen, riefen wir zu: „Bitte langsam fahren! Da hinten sitzen Kröten!“ Anders als im Wildpark gibt es aber noch viele Gewässer in Leipzig, wo keine oder kaum Retter aktiv sind. Das nächste Mal wollen wir deshalb zum Silbersee gehen. Aber Achtung: Die Eimer oder Handschuhe dürfen keinesfalls ohne Komplettdesinfektion an einem anderen Gewässer noch mal verwendet werden! Sonst könnte sich ein für die Kröten extrem gefährlicher Pilz übertragen.

Als Desinfektionsmittel hatte uns die NABU-Fachfrau übrigens ein Fläschchen mit der Substanz „Virkon S“ und kurzer Bedienungsanleitung mitgegeben.

Von Jens Rometsch