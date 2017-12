Wie sicher fühlen Sie sich auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt?

Leipzig. Sie stehen mitten in der weihnachtlich herausgeputzten Innenstadt: Anti-Terror-Sperren, die verhindern sollen, dass fanatische Attentäter mit einem Lkw durch Fußgängerzonen pflügen, um möglichst viele Menschen in den Tod zu reißen. So wie am 14. Juli 2016 in Nizza, als ein IS-Anhänger 86 Personen tötete und mehr als 400 zum Teil schwer verletzte. So wie am 19. Dezember 2016 auf dem Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz, als bei einem islamistischen Anschlag zwölf Menschen starben und 55 verletzt wurden.

Alltägliche Sorge um Sicherheit

Seither gehören die „Nizza-Sperren“ auch zum Alltag in Leipzig. An den Hauptachsen zu den Veranstaltungen in der Innenstadt wurden sie errichtet und sind, wie auch die verstärkten Polizeistreifen, Teil eines Sicherheitspakets, das in Teilen geheim ist. Am Augustusplatz dienen sogar Polizeifahrzeuge als mobile Sperren.

Besucher des Weihnachtsmarktes, die die LVZ am gestrigen Sonntag befragte, nehmen die Sicherheitsvorkehrungen überwiegend mit Gelassenheit hin und fühlen sich trotz der allgegenwärtigen Anschlagsgefahr sicher. „Hätten Sie mich nicht danach gefragt, hätte ich wahrscheinlich überhaupt nicht über Fragen der Sicherheit nachgedacht“, sagte eine Frau in der Petersstraße. Die meisten Leute haben sich offenbar bereits an den Anblick der grauen Beton-Sperren gewöhnt.

Beton-Sperren bleiben bis Weihnachten

Kein Wunder: Diese sogenannten „Fahrzeug-Rückhaltesysteme“ sind längst Pflicht bei den meisten Großveranstaltungen. Auch beim Leipziger Stadtfest im Juni mussten sie aufgebaut werden. Das im September geplante Karli-Beben fiel sogar ins Wasser, weil die Veranstalter die beträchtlichen Mehrkosten für verschärfte Sicherheitsauflagen – unter anderem Nizza-Sperren an der Nord- und Südseite der Karl-Liebknecht-Straße – nicht aufbringen konnten. „Einerseits ist es schlimm, dass wir so etwas brauchen“, meinte gestern Vormittag eine Weihnachtsmarkt-Besucherin aus Bayern. „Andererseits ist es gut, wenn viel zum Schutz der Menschen getan wird.“ Bis zum 23. Dezember bleiben die Klötze stehen: Dann schließt der Leipziger Weihnachtsmarkt 2017.

Von Frank Döring