Das niederländische Königspaar kommt am Mittwoch und Donnerstag nach Leipzig. Und will unbedingt auch nach Grünau. Um eine typisch ostdeutsche Siedlung kennenzulernen. Die Menschen vor Ort sind gespannt. Auch wenn für den Besuch im Stadtteilladen in der Stuttgarter Allee 19 gerade einmal 35 Minuten vorgesehen sind.