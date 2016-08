Leipzig . Nach dem Hitzewochenende in Sachsen sagen die Meteorologen einen kühleren Wochenbeginn voraus. In der Nacht zum Montag werde von Nordwesten eine Kaltfront durchziehen, sagte Gerold Weber vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Sonntag in Leipzig. Am Sonntag sandte der DWD außerdem eine Gewitterwarnung für Stadt und Kreis Leipzig sowie weite Teile Sachsen aus. Im Stadgebiet könne es zu starken Gewittern kommen, so die Wetterexperten. Die Warnungen werden weiter aktualisiert. Durch starke Winde wurden in Leipzig Bäume entwurzelt. In der Peilickestraße in Höhe der Georg-Fuchs-Straße riss der Wind einen Baum um, hieß es seitens der Feuerwehr Leipzig. Dieser stürzte zwischen zwei geparkte Autos, welche durch Äste beschädigt wurden. Im Landkreis Nordsachsen wurden in Mockrehna mehrere Bäume umgerissen, welche auf die Zehnstraße kippten.

Am Montag und Dienstag lägen die Temperaturen dann rund 10 Grad unter denen des Wochenendes. Am Samstag wurde der Höchstwert in Sachsen mit 34,3 Grad in Klitzschen bei Torgau gemessen, gefolgt von 33,5 Grad in Oschatz in Nordsachsen. Mitte der Woche werde es an dann wieder wärmer, wobei die 30-Grad-Marke wohl nicht mehr geknackt werde.

LVZ/joka