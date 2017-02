Leipzig. Frühlingshafte Temperaturen in Leipzig: Bei etwa 10 Grad und Sonnenschein genossen zahlreiche Spaziergänger am Sonnabend das milde Wetter in Leipzig. Die kurze Pause vom Winter währt allerdings nur kurz, wie die Prognosen der Deutschen Wetterdienstes (DWD) zeigen. Bereits zu Wochenbeginn wird es wieder kühler.

„Am Sonntag ist es noch einmal recht freundlich, aber schon mit mehr Wolken. Die Temperaturen im Raum Leipzig steigen dann auf fünf, maximal sieben Grad“, sagte Meteorologe Jens Oehmichen. Am Montag erwartet der DWD dann zunehmende Bewölkung und fallende Lufttemperaturen. Spätestens am Mittwoch und Donnerstag rechnen die Experten mit Dauerfrost. Mit neuem Schnee sei allerdings nicht zu rechnen. „Es wird voraussichtlich nur wenig Niederschläge geben und an den ganz kalten Tagen eher sonnig sein“, so Oehmichen.

Zum kommenden zweiten Februar-Wochenende hin könnte es bereits allerdings wieder wärmer werden.

chg