Leipzig

Wenige Wochen vor Weihnachten erstrahlt Leipzig Tag für Tag mehr in festlichem Glanz. Und nicht nur auf dem Weihnachtsmarkt wird kräftig geschmückt. Lichterketten, Lametta, Kugeln und Sterne werden aus ihren Verstecken geholt und für das Fest reaktiviert.

Dabei wäre es doch zu schade, wenn nur Verwandte und Freunde die strahlenden Ergebnisse des Aufwands zu sehen bekommen. LVZ.de sucht deshalb die schönsten Weihnachtsdekorationen unserer Leser. Ob aus den eigenen vier Wänden oder dem Garten spielt keine Rolle. Die schönsten Bilder werden veröffentlicht.

Zur Galerie Wenige Wochen vor Weihnachten wird in Deutschland wieder fleißig geschmückt. An manchen Orten geht es ganz besonders bunt und strahlend zu.

Und so können Sie mitmachen: Senden Sie uns ein Bild Ihrer Weihnachtsdekoration mit dem Betreff „ Weihnachtsdekoration“ per Mail an community@lvz.de. Bitte nennen Sie in der Mail Ihren vollständigen Namen und schreiben Sie den Ort bzw. den Leipziger Stadtteil dazu, wo das Bild gemacht wurde. Bitte senden Sie uns nur ein Foto, wenn es sich um ein Bild ihrer eigenen Weihnachtsdekoration handelt, das sie selbst geschossen haben.

Wenn Sie ein Bild per Mail einreichen, erklären Sie sich mit der Veröffentlichung auf LVZ.de und in der gedruckten Leipziger Volkszeitung inklusive Nennung Ihres Vor- und Nachnamens einverstanden. Bilder ohne Ortsangabe und ohne Nennung des vollständigen Namens des Fotografen können leider nicht berücksichtigt werden.

Wir freuen uns auf Ihre Fotos!

Von anzi