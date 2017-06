Leipzig. HHL-Rektor Andreas Pinkwart (56) wird als Minister einer künftigen schwarz-gelben Koalition in Nordrhein-Westfalen gehandelt. Pinkwart, der seit 2011 Rektor der "HHL Leipzig Graduate School of Management" ist, war in den vergangenen Tagen bereits an den Koalitionsverhandlungen in Düsseldorf beteiligt. Der designierte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) erklärte gestern mit Blick auf den FDP-Mann: "Die Jahre als Präsident der Handelshochschule Leipzig und das Wissen, das er aus dieser Zeit mitbringt - Start-ups, Unternehmensgründungen, neue Entwicklungen - tun dieser neuen Koalition gut." Ein denkbares Ressort für Pinkwart wäre der Bereich Schule/Hochschule/Innovation.

Über die Einladung zur Mitwirkung an der Verhandlungsrunde in NRW habe er sich gefreut, sagte Pinkwart gestern auf LVZ-Nachfrage. "Hierbei geht es zunächst um Inhalte und nicht um Ämter und Personalien." Zu einer möglichen Mitwirkung im Kabinett Laschet wollte er sich deshalb nicht äußern.

Pinkwart wurde 1960 in Neunkirchen-Seelscheid in NRW geboren, war von 2003 bis 2011 stellvertretender Bundesvorsitzender der FDP und von 2002 bis 2010 Landesvorsitzender der FDP Nordrhein-Westfalen. Von 2005 bis 2010 bekleidete er das Amt des stellvertretenden Ministerpräsidenten und des Ministers für Innovation, Wissenschaft, Forschung und Technologie in NRW.

bm