Leipzig. Die Fahrpreise für den Nahverkehr steigen jedes Jahr aufs Neue – und trotzdem reicht das Geld nicht. Schon lange wird über eine nachhaltige Strategie zur Finanzierung diskutiert. Aber wie soll die aussehen? Und vor allem: Wer soll zahlen? Müssen Fahrgäste auch weiterhin immer tiefer in die Tasche greifen? Oder ist ein Bürgerticket der richtige Weg, für das alle zahlen müssten – auch die, die den Nahverkehr nicht nutzen? Welche Möglichkeiten gibt es sonst noch? Mit diesen Fragen befasst sich ein LVZ-Forum am Montag, 27. Februar, in der Kuppelhalle der Leipziger Volkszeitung. Das Thema: „Bus und Bahn immer teurer – wird Leipzigs Nahverkehr bald unbezahlbar?“ Es diskutieren Steffen Lehmann (Geschäftsführer des Mitteldeutschen Verkehrsverbunds), Bernd Sablotny (Ministerialdirigent, Abteilungsleiter Verkehr im Sächsischen Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr), Carsten Schulze-Griesbach (Fahrgastverband Pro Bahn) sowie die verkehrspolitischen Sprecher der beiden größten Landtagsfraktionen Andreas Nowak (CDU) und Marco Böhme (Die Linke). Es moderiert LVZ-Lokalchef Björn Meine. Die Podiumsdiskussion beginnt um 19 Uhr (Einlass: ab 18 Uhr).

Wegen der begrenzten Kapazität ist eine Teilnahme nur nach Anmeldung möglich – unter der Telefonnummer 0800/2181-080 (gebührenfrei).

Von lvz