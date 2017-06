Leipzig. Die Wirtschaft in der Region Leipzig/Halle brummt und blickt zuversichtlich in die nähere Zukunft. Das ist das Ergebnis einer Umfrage der Industrie- und Handelskammern sowie der Handwerkskammern Leipzig und Halle, die am Mittwoch in Leipzig vorgestellt wurde.

Der Konjunkturklima-Index, der sich aus der Differenz aus positiven und negativen Bewertungen errechnet, erreichte in diesem Frühjahr mit fast 82 Punkten eine neue Bestmarke. Insbesondere der steigende Konsum habe starke Wachstumsimpulse geliefert, hieß es. Sorgen bereitet den Betrieben jedoch der Mangel an Fachkräften. Befragt wurden fast 1800 Mitgliedsunternehmen der vier Kammern.

„Die wirtschaftliche Lage wie auch die Geschäftserwartungen der Unternehmen erreichen Rekordwerte“, sagte Gert Ziener von der IHK Leipzig. Die Hälfte der befragten Unternehmen würden ihre Geschäftslage mit gut bewerten, nur knapp 10 Prozent seien unzufrieden. Deutlich optimistischer als im Vergleichszeitraum des Vorjahres fallen zudem die Exporterwartungen aus: Der Saldo aus positiven und negativen Angaben verdreifachte sich nahezu von 8 auf 23 Prozentpunkte.

„Die Auftragsbücher sind voll“, bestätige Andreas Baer von der Handwerkskammer Halle. Wie auch die Industrie seien viele Handwerker auf der Suche nach neuem Personal. Allerdings berichteten zahlreiche Betriebe, sie könnten keine geeigneten Bewerber finden. Ein weiteres Problem des Handwerks: Es gibt zu wenige Anwärter, die einen Betrieb übernehmen wollen. Dies träfe selbst bei sehr gut gehenden Firmen zu.

LVZ