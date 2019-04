Leipzig

Überall blüht es bereits in den Leipziger Parks und Gärten – und am Wochenende kommt auch noch das entsprechende Wetter dazu. „Samstag und Sonntag wird es in der Region Leipzig bis zu 20 Grad warm“, prognostiziert Henry Geyer vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig. Dazu gibt es Sonne satt, kurze Schauer sind höchstens lokal begrenzt möglich. Bestes Wetter also für einen Besuch zwischen blühenden Frühlingsbeeten.

Vorsicht vor Bodenfrost

Am Freitag versteckt sich die Sonne allerdings noch, das trübe und kühle Wetter wird den Leipzigern die meiste Zeit des Tages erhalten bleiben. „Erst ganz langsam werden sich die Wolken auflösen“, sagt Geyer vom DWD und ergänzt: „Gegen Nachmittag schafft es die Sonne vielleicht noch kurz.“ Doch am Wochenende lässt sie sich dafür umso ausführlicher blicken.

In den Nächten bleibt es hingegen mit rund fünf Grad noch recht kühl. Vorsicht: An einigen Stellen kann es laut Wetter-Experte Geyer sogar noch Bodenfrost geben.

Bis zu 20 Grad wird es am Wochenende in Leipzig. Quelle: Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

Kühles Wetter und Schnee

Das warme und sonnige Wetter hält sich bis Montag. „Doch danach geht es deutlich bergab“, so Geyer. Am Dienstag erreichen die Temperaturen dann nur noch um die zwölf, Mittwoch und Donnerstag wahrscheinlich um die zehn Grad. Dazu kann es immer wieder regnen. „In den Bergen kann es sogar wieder Schnee geben, der auch liegenbleibt“, so Geyer.

Von luc