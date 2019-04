Leipzig

Begonnen hatte der Protestzug an der Ecke Leopold-/ Wolfgang-Heinze-Straße. Dort fanden sich gegen 12 Uhr rund 50 Connewitzer ein und entrollten ein Transparent auf dem „Wohnraum für alle / Kapitalismus einfach abschaffen“ stand. Als sie in Richtung City zogen, machten sie über einen Lautsprecherwagen ihrem Unmut über steigende Mieten Luft: In Connewitz würden immer mehr Quartiere für alternative Kultur und Lebensweise verschwinden, weil Investoren Gebäude sanieren und neue errichten, hieß es. Weil anschließend fast immer Kaltmieten von rund 10 Euro je Quadratmeter entstünden, werde die alternative Szene nach und nach vertrieben.

Parole: „In Leipzig darf es nicht nach den Besserverdienenden gehen“

Nahezu alle größeren Immobilienunternehmen der Stadt wurden beschimpft, auch der stadteigene Großvermieter LWB saniere zu teuer, war zu hören. Rufe wie „In Leipzig darf es nicht nach den Besserverdienenden gehen“, hallten durch die Connewitzer Straßen – und ließen den Protestzug binnen weniger Minuten auf dreifache Stärke anschwellen.

Am Bayrischen Platz stießen die Connewitzer auf Demonstranten aus anderen Stadtteilen und plötzlich waren über tausend Menschen in Aktion. Vertreter von Mietergemeinschaften schilderten, wie sie schikaniert werden: Wohnungen würden widerrechtlich wegen Eigenbedarf gekündigt und dann teuer verkauft, hieß es. Andere würden mit Luxussanierungen entmietet.

Eine Rednerin erinnerte daran, dass demnächst im ehemaligen Gleisvorfeld des Bayerischen Bahnhofs für rund 600 Millionen Euro 1600 neue Wohnungen entstehen. Ein Großteil davon errichte einer der größten Wohnungskonzerne Europas, der damit „Rendite für seine Aktionäre“ erwirtschaften wolle. „Wohnungen darf man nicht dem Markt überlassen“, hieß es. Notwendig sei das Gegenteil: Wohnungskonzerne müssten in Staatseigentum überführt werden. Unter dem Jubel der inzwischen rund 2000 Demonstranten wurde an die Stadt Berlin erinnert, wo zeitgleich die Unterschriftensammlung für das Volksbegehren „Deutsche Wohnen & Co. enteignen“ startete. „So weit sind wir in Leipzig leider noch nicht“, erklärte eine Rednerin. Andere entrollten Transpartente auf denen Forderungen wie „Stadt für alle statt für Profite“ oder „Die Häuser denen, die darin wohnen“ standen.

Leipziger müssen 37 Prozent ihres Einkommens für Miete aufwenden

Auf dem Weg vom Bayrischen zum Wilhelm-Leuschner-Platz schwoll der Demonstrationszug noch weiter an. Beobachter schätzten, dass bis zu 3000 Demonstranten auf der Windmühlenstraße in Richtung City zogen.

Auf dem Leuschnerplatz verkündeten Redner, Leipzig brauche nicht nur neue Wohnungen, sondern vor allem bezahlbare Wohnungen. Die Leipziger müssten inzwischen durchschnittlich 37 Prozent ihrer Nettoeinkommen für die Miete aufwenden. Da die Stadt bundesweit zu den Kommunen mit den geringsten Nettoeinkommen gehöre, werde das Wohnen so immer mehr zu einem Armutsrisiko. „Wohnen muss bezahlbar bleiben“, wurde gefordert.

Ähnliche Sätze waren kurz nach 16 Uhr auf dem Markt zu hören, den viele Protestler für ihre Abschlusskundgebung ansteuerten. „Keine Profite mit unseren Mieten“ hieß es dort. Und ein Vertreter des Deutschen Gewerkschaftsbundes erklärte, der Markt regele die Nachfrage nach Wohnungen „nur im Sinne der großen Konzerne und der Aktionäre, die ihr Geld in Immobilienfirmen gesteckt haben“. Wohnen dürfe nicht „an der Börse handelt werden“.

Forderung nach „aktiver Bodenpolitik“

Die Stadt Leipzig wurde zu einer „aktiven Bodenpolitik“ aufgefordert, um Spekulanten zu stoppen. Auch die Zahl der Sozialwohnungen oder anderer bezahlbarer Wohnungen müsse deutlich gesteigert werden, hieß es. Gleichzeitig müsse die Kommune besser sicherstellen, dass bedrängte Mieter alle mietrechtlichen Instrumente nutzen könnten.

Peterskirchenpfarrer Andreas Dohrn erklärte dort, dass er wütend sei. „Die Wohnungsnot von Geflüchteten in Gemeinschaftsunterkünften, von Alleinerziehenden im schimmeligen, überteuerten Wohnungen, von Obdachlosen und Wohnungslosen ist eine Schande für unseres Stadt“, rief er über den Markt. Die ärmsten Leipziger würden inzwischen im Durchschnitt 52,59 Prozent ihres Einkommens für Miete ausgeben. Die Betroffenen hätten deshalb ein Recht auf einen „Dialog auf Augenhöhe“ mit den Politikern und Wohnungsunternehmen.

Linke, Grüne und SPD stimmen Demonstranten zu, FDP äußert Kritik

Stadtpolitiker der Linken, der Grünen und der SPD stimmten dem Demonstranten zu. Maximilian Becker vom Stadtvorstand der Leipziger Linken hatte bereits im Vorfeld erklärt: „Genau wie in Berlin müssen wir auch in Leipzig die Debatte über Enteignung von Wohnungskonzernen führen. Wohnungen müssen der Profitgier von Vonovia, CG Gruppe und Co. entzogen werden. Wir werden den Verlauf des Volksbegehrens in Berlin genau beobachten und im Erfolgsfall etwas Ähnliches in Leipzig initiieren.“

Kritische Töne waren dagegen von der Leipziger FDP zu vernehmen. „Wohnen wird nicht durch eingefrorene Mieten für die Leipziger bezahlbar, sondern durch ein angemessenes Einkommen – dazu braucht es ausreichend gute Jobs in unserer Stadt“, erklärte Stadtrat René Hobusch ( FDP). „Das ist die Stellschraube.“

Den Forderungen nach Mietpreisbremse, Kappungsgrenze und Milieuschutzsatzung erteilt Hobusch eine Absage: „Unsere Mietpreisbremse heißt Wohnungsbau“, sagte er. „Denn Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis, nicht die Politik. Es braucht mehr Wohnungen in der Stadt. Auch dort, wo man ein bestimmtes Milieu schützen will.“

Von Andreas Tappert