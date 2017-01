Leipzig. Mit einem Aufwand von rund 11,6 Millionen Euro will die Wohnungsgenossenschaft „Lipsia“ 680 Wohnungen und deren Umfeld in Leipzig-Connewitz und in Grünau sanieren. Unter anderem sei der Einbau von Aufzügen sowie der Neubau von Balkons vorgesehen, teilte die Genossenschaft am Donnerstag mit.

„Leipzig wächst und benötigt neuen Wohnraum. Daneben darf jedoch nicht vergessen werden, dass wir bereits einen guten und umfangreichen Wohnungsbestand besitzen. Diesen nicht nur zu erhalten, sondern so umzubauen, damit er den Bedürfnissen möglichst breiter Bevölkerungsgruppen entspricht, ist unser wesentliches Unternehmensziel“, betonte Wilhelm Grewatsch, Vorstand der Wohnungsgenossenschaft.

Insbesondere durch die Nachrüstung mit Aufzügen sollen die Häuser älteren Bewohnern ein längeres Leben in den eigenen vier Wänden ermöglichen, hieß es. Doch auch junge Familien würden bei der Wohnungssuche einen Aufzug zunehmend als Entscheidungskriterium einfließen lassen.

So soll beispielsweise die Connewitzer Richard-Lehmann-Str. 72 – 78 ab Mai Balkonneubauten erhalten. In Grünau lässt die „Lipsia“ nach eigenen Angaben dieses Jahr die Gärtnerstraße 65 – 71 und die Uranusstraße 16 – 20 mit insgesamt 7 Aufzugsanlagen aufrüsten. In der Liliensteinstraße 65 – 71 sollen 2017 zusätzlich die Bäder erneuert und in der Liliensteinstraße 73 –79 Fassaden und Loggien optisch instand gesetzt.

Die Wohnungsgenossenschaft „Lipsia“ wurde 1954 gegründet. Ihr gehören derzeit 8000 Wohnungen.

Von LVZ