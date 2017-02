Leipzig. Ist das jetzt schon der Frühling? Dank des Hochs „Erika“ gibt es in Leipzig in den kommenden Tagen viel Sonne zu sehen. „Bis zum Donnerstagabend zeigen sich kaum noch Wolken am Himmel“, sagte Jens Oehmichen, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst (DWD), am Montag gegenüber LVZ.

Während das Mehr an Zentralgestirn in den kommende Tagen in einigen Teilen des Landes – vor allem im Rheinland und in Bayern – für Quecksilberwerte bis 15 Grad und mehr sorgt, bleibt es in Leipzig noch frisch. „Vor allem in der Nacht gehen die Temperaturen zurück, auf minus drei bis minus sechs Grad“, so der DWD-Experte. Tagsüber bleibt es über dem Gefrierpunkt, bei plus vier bis sechs Grad zumindest milder als zuletzt.

Dass mit „Erika“ dem bisher ohnehin eher zartem Winter in dieser Saison die Puste ausgeht, darauf will sich Oehmichen aber noch nicht festlegen: „Das ist alles noch nicht klar, die Tendenz bleibt doch eher vage“. Nach Donnerstag müsse wieder mehr mit Niederschlägen gerechnet werden, ob diese dann frostfrei bleiben, sei nicht sicher.

Die kommende Wochen könnte in Sachen Jahreszeitenwechsel vielleicht aufschlussreicher werden. Aus meteorologischer Sicht kann sich der Lenz aber ohnehin noch etwas Zeit lassen, schließlich ist Frühlingsanfang bei den Wetterexperten offiziell erst am 1. März.

Von mpu