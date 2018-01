Wurstgeruch und Bierdusche: Achtes Wintergrillen auf dem Leipziger Markt

Leipzig. Zum achten Mal haben sich am Sonnabend in der Leipziger Innenstadt 100 Grillteams duelliert. Das Ziel: Beim Wintergrillen auf dem Markt in den Kategorien „Bratwurst“, „Steak“ und „Alternatives Grillgut“ überzeugen. Punkte gab es für Aussehen, Garstufe, Biss und Geschmack. Der Goldene Grill ging am Ende an das Team "Steak it easy", die beste Performance lieferte nach Ansicht der 25-köpfigen Jury "Planlos/ 08/15".

Ob Passanten beim Wurstgeruch Appetit bekamen, ist nicht bekannt. Doch für nötige Abhilfe war gesorgt: 1000 Bratwürste zum Selbergrillen wurden an Schaulustige verteilt.

Zur Bildergalerie

lvz