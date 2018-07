Leipzig

Ferdinand hat gerade erst laufen gelernt. Und was fängt er damit an? Stiehlt sich nachts aus dem Bett, um Süßigkeiten zu stibitzen. Es kommt, wie es kommen muss: Ferdinand fällt hin und bricht sich das Bein – so vermutet es im Gespräch mit einer Medizinerin jedenfalls Ferdinands Puppenvater.

Der heißt Tom, ist fünf Jahre alt (im Herbst wird er sechs, betont er) und hat am Dienstag mit seiner Gruppe aus dem Kindergarten „Stötteritzer Pfiffikusse“ das Teddybär-Krankenhaus an der Universität Leipzig besucht. Bis Donnerstag sind die Vormittagssprechstunden für Kitas reserviert. Am Mittwochnachmittag öffnet sich das Angebot der Medizinischen Fakultät hingegen allen Eltern und Kindern, die ihre Kuscheltiere an fünf Stationen auf Herz und Nieren prüfen lassen oder in einer Sporteinheit mitturnen wollen. Leipziger Medizinstudierende übernehmen den Plüsch-Check.

„Die Kinder können spielerisch alles erleben, was beim Arzt und im Krankenhaus passiert, ohne selbst zu irgendetwas gezwungen zu sein“, erklärt Stefanie Sicker. „Das soll ihnen die Angst vor einem Krankenhausbesuch nehmen.“ Die 23-Jährige studiert im achten Semester. Seit Studienbeginn verarztet sie ab und zu Kuschelhunde, Bären und Einhörner. „Es macht einfach ungeheuren Spaß“, sagt sie.

Wozu brauchen wir Knochen? Zum Essen!

Nicht nur ihr. Tom zieht einen Knochen aus einem riesigen Teddy. Wozu brauchen wir Knochen? „Zum Essen!“, weiß er, ist doch klar. Dann ist Toms Kindergartenfreundin Anouk dran, sie fischt eine Schlange aus dem Plüschbauch. Was das ist? Die Zunge, vermutet sie. Doch offenbar, so wird erklärt, handelt es sich um einen Zauberschlauch, der aus Keksen alles herauszieht, was gut ist, und den Rest wieder ausscheidet.

Es kommt noch besser. Lukas Rotter, Medizinstudent im vierten Semester, trägt einen grünen Umhang und eine Superheldenmaske. Eindeutig: Er ist ein Bakterium. Anouk und Tom haben weiße Leibchen übergezogen, sie sind die Blutpolizei. Der Rest der Gruppe ist rot gekleidet. Gelingt es der Blutpolizei, die Freunde vor dem grünen Eindringling zu schützen? Der nächste Raum sieht aus wie ein Raumschiff, logisch: ein Operationssaal. Das arme Plüschtier, das hier Dienst tut, wird alle 20 Minuten aufs Neue narkotisiert und aufgeschnibbelt.

Im Krankenwagen übernimmt der Dekan der Medizinischen Fakultät höchstselbst die Anamnese. Ein kleiner Bär namens Wuschelkuschel liegt auf der Trage. „Was ist passiert?“, fragt Christoph Josten. „Er ist von einer Mauer gefallen und hat sich den Arm gebrochen“, erklärt der vierjährige Moritz dem Professor. Josten ist hier, weil er „doch die Ärzte von morgen kennenlernen möchte“. Genau genommen meint er die Ärzte von übermorgen, die Kindergartenkinder. „Es ist toll zu sehen, wie gut sich viele von ihnen mit der Gesundheit auskennen“, sagt er. Die Ärzte von morgen übrigens auch: Er sei sehr stolz auf seine Studierenden, die das hier auf die Beine stellen, ergänzt Josten.

Ein fast echtes Röntgengerät

Wuschelkuschel wird geröntgt, klarer Fall: Armbruch. Mit einem blauen Gips verlässt der Bär das Krankenhaus. Auch Ferdinand wird durchleuchtet, doch sein Papa Tom ist skeptisch. Das Röntgenbild, das ehrlich gesagt bereits vor der Untersuchung auf dem Tisch lag, zeigt eindeutig Teddybär-Ohren. „Aber Ferdinand ist doch ein Mensch!“, moniert Tom.

Am Mittwoch soll so etwas nicht mehr passieren. Erstmals kommt im Teddybär-Krankenhaus ein fast echtes Röntgengerät zum Einsatz, ohne Röntgenstrahlung freilich. Vielmehr werden die Plüschpatienten gescannt, ein Computerprogramm macht das Skelett sichtbar. Und wenn der behandelnde Arzt so gut zuhört, wie er es im Studium lernt, ist auf dem Ausdruck bestimmt der richtige Knochen gebrochen.

Die Medizinische Fakultät bietet am Mittwoch von 15 bis 18 Uhr eine öffentliche Kuscheltier-Sprechstunde für alle und ohne vorherige Anmeldung an – Studienzentrum in der Liebigstraße 27 (Haus E), Eintritt frei.

Von Mathias Wöbking