Leipzig

Das Museum der bildenden Künste Leipzig (MdbK) präsentiert vom 2. Dezember an Arbeiten der japanisch-amerikanischen Künstlerin Yoko Ono. Unter dem Titel „Peace is Power“ seien etwa 60 Werke der mittlerweile 85-Jährigen zu sehen, teilte das Museum am Sonntag in Leipzig mit.

Fünf Jahre nach ihrer Retrospektive in der Schirn Kunsthalle Frankfurt sei dies ihre bislang umfangreichste Werkschau in Deutschland. Die Künstlerin, Witwe des Beatles-Musikers John Lennon, will zur Eröffnung ihrer Ausstellung am 1. Dezember nach Leipzig kommen.

Yoko Ono gilt als eine der einflussreichsten und gleichzeitig umstrittensten Künstlerinnen unserer Zeit. Sie sei eine Pionierin von künstlerischer Performance und Konzeptkunst, hieß es. Zentrales Thema in ihrem Leben und Schaffen sei das Kräfteverhältnis zwischen Krieg und Frieden.

In der Leipziger Ausstellung sollen auch frühere Performances der inzwischen 85-Jährigen aufgeführt werden. Die Arbeiten für die Präsentation hat die Künstlerin den Angaben zufolge gemeinsam mit ihrem Freund und Kurator Jon Hendrix sowie dem Direktor des Leipziger Museums der bildenden Künste, Alfred Weidinger, ausgewählt.

Von LVZ