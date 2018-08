Leipzig

In der Messestadt werden immer mehr Kinder geboren. „Nach dem deutlichen Geburteneinbruch Anfang der 1990er Jahre steigt die Zahl der Geborenen seit 1996 sukzessive. Allein in den letzten fünf Jahren nahm sie um 20 Prozent zu. Kamen 2013 noch 5834 Kinder zur Welt, waren es 2017 schließlich 6976.“, heißt es dazu im aktuellen statistischen Quartalsbericht der Stadt Leipzig.

Grund für den Zuwachs ist in erster Linie die Tatsache, dass inzwischen in Leipzig deutlich mehr Frauen im gebärfähigen Alter (zwischen 15 und 49 Jahren) leben als noch vor fünf Jahren. „Besonders stark haben jene Jahrgänge von Frauen zugenommen, in denen die Wahrscheinlichkeit, Kinder zu bekommen, besonders hoch ist“, teilt die Kommune mit. Die Altersgruppe zwischen 25 und 40 Jahren stieg in den vergangenen fünf Jahren um 19 Prozent an.

Ein weiterer Faktor sei auch die insgesamt etwa höhere Fertilität ausländischer Frauen, die in der Messestadt auch zum Geburtenanstieg beigetragen habe. Leipzigerinnen mit Migrationshintergrund bekommen laut der Angaben aus dem Amt für Statistik und Wahlen im Durchschnitt 1,95 Kinder, Leipzigerinnen ohne Migrationshintergrund 1,37 Kinder. Ende 2017 hatte etwa jede zweite Leipzigerin ihre Wurzeln im Ausland.

Seit 2014 werden auch mehr Kinder geboren, als es Sterbefälle in Leipzig gibt. Im vergangenen Jahr standen 6976 geborenen Kindern insgesamt 6287 Sterbefälle gegenüber. Das war ein Geburtenüberschuss von 689.

Von mpu