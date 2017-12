Zahl der Leipziger Apotheken konstant – zehn Ortsteile ohne Filiale

Leipzig. Trotz Bevölkerungswachstum in den vergangenen Jahren ist die Zahl der Apotheken in der Messestadt weitgehend konstant geblieben. Seit 2005 pendelt die Menge zwischen 130 und 139 Arzneiausgaben, bei der letzten Erhebung des Amts für Statistik zum Jahresende 2016 waren es 135. Allerdings sind in den vergangenen zehn Jahren auch etwa 100.000 Leipziger dazugekommen, entsprechend ging die Netzabdeckung für Medikamente allmählich zurück: Ende 2016 hatte jede Leipziger Apotheke durchschnittlich 4300 Kunden, 2005 waren es noch 3800.

Zudem ist die Verteilung der Apotheken über die Messestadt laut der Angaben aus dem Neuen Rathaus sehr unterschiedlich: Während es in manchen Leipziger Stadtteilen gar keine Apotheken gibt, haben andere mehr als fünf. Zu den Regionen ohne Filialen gehörten Ende 2016 Lützschena-Stahmeln, Miltitz, Hartmannsdorf-Knautnaundorf, Dölitz-Dösen, Meusdorf, Baalsdorf, Althen-Kleinpösna, Heiterblick, Mockau-Süd und Lindenau (ohne Alt- und Neulindenau). Deutlich kürzere Wege zur nächsten Apotheke hat man dagegen in Gohlis-Süd, Reudnitz-Thonberg, in der Südvorstadt und im Stadtzentrum – mit jeweils mindestens fünf Filialen auf engem Raum.

Verteilung der Apotheken im Stadtgebiet je 10.000 Einwohnern.

Grundsätzlich hängt die Zahl der Dependancen pro Ortsteil vor allem von der Einwohnerzahl ab. Apotheken-Lücken im Stadtgebiet tauchen in der Regel dort auf, wo weniger als 10.000 Menschen leben. Die Region Stadtzentrum und rings herum bildet dabei allerdings eine Ausnahme: Obwohl in der City nur knapp 1800 Menschen leben, haben sich dort sieben Apotheker mit ihren Geschäften niedergelassen.

Von mpu