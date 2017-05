Leipzig. Die Männer in Leipzig haben das gute Wetter am Herrentag am Donnerstag genutzt. Zahlreiche Ausflügler waren in der Stadt unterwegs, zu Land und zu Wasser. Für viele Gruppen hat das Tradition, sie treffen sich jedes Jahr. Der Rekord der LVZ.de unterkam waren die himmlischen Brüder: Die sieben Herren sind seit 35 Jahren am Vatertag zusammen unterwegs.

An Himmelfahrt machen Männer traditionell ihre Ausflüge – daher heißt es ja auch Herrentag. In Leipzig waren die Herren zu Land und zu Wasser unterwegs, manchmal lässig und manchmal besonders schick. Zur Bildergalerie

Das Lieblingsgetränk ist an diesem Tag für viele Männer Bier. Einige Leipziger zog es gleich zu Quelle: zur 19. Bierbörse vor dem Völkerschlachtdenkmal. Durch 900 Sorten aus 140 Ländern können sich die Besucher dort probieren und das noch das gesamte Wochenende.

Bei der Bierbörse können sich Besucher durch 900 Biersorten aus 140 Ländern probieren. Bei bestem Wetter und mit Blick auf das Völkerschlachtdenkmal nahmen zahlreiche Leipziger auf den Bierbänken Platz. Zur Bildergalerie

In der Stadt begingen die meisten Männer den Herrentag laut Polizeiangaben friedlich. Lediglich auf der Prager Straße kam es am Mittag zu Auseinandersetzungen. 43 Männer, einige wohl aus der Fußballszene, randalierten zunächst auf der Straße und dann in einer Tram. Ihretwegen mussten die Straßenbahnen mehrere Stunden lang eine Umleitung über die Dresdner Straße fahren.

In einer Straßenbahn in Leipzig-Reudnitz kam es am Vatertag zu einem Polizeieinsatz. Eine Gruppe von Männern hatte zuvor auf der Prager Straße randaliert und mit Flaschen geworfen. Fotos: Dirk Knofe Zur Bildergalerie

pad