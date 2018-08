Leipzig

Piratenfischerstechen und Dämmerungsrennen haben am Sonnabend viele Leipziger zum Wasserfest gelockt. Am Sonntag stehen noch die Regatta Royale und das Entenrennen an der Sachsenbrücke auf dem Programm. „Der Wasserspiegel wird zwar trotz Trockenheit normal gehalten. Eine Herausforderung ist aber die derzeit geringe Strömung“, sagt Sabine Heymann, die Vorsitzende des Vereins Wasser-Stadt Leipzig im Vorfeld.

Zur Galerie Impressionen vom Leipziger Wasserfest 2018

Am Freitag wurde das Fest unter anderem mit einem Wasserfeuerwerk und Live-Musik eröffnet.

LVZ