Leipzig

Vor fast genau zehn Jahren war die alte, 1904 errichtete Brücke über die Bahngleise der Strecken Magdeburg–Leipzig Messe Süd und Leipzig–Wahren–Engelsdorf so verschlissen, dass sie für den Pkw- und Schwerlastverkehr gesperrt werden musste.

Seither kurvten motorisierte Bewohner von Wiederitzsch und Lindenthal, wenn sie nach Möckern oder Gohlis-Nord wollten, auf Umwegen von vier bis fünf Kilometern Länge durch den Norden der Stadt. Im umgekehrten Fall wars nicht viel anders. Lediglich Fußgängern und Radfahrern blieb der direkte Weg von A nach B vergönnt. Damit ist seit Freitag Schluss. Mit der Freigabe der neuen Landsberger Brücke ist die Zeit der Ausweichrouten für Autofahrer passé.

Bund, Land und Bahn helfen

Das 13,50 Meter breite Rahmenbauwerk ohne Pfeiler kostete 7,3 Millionen Euro. Fördermittel des Bundes und des Freistaates Sachsen von insgesamt 3,4 Millionen Euro sowie finanzielle Hilfe der Deutsche Bahn AG in Höhe von 3,3 Millionen Euro bildeten das Gros der Investitionssumme. Die Kommune kam für die restlichen 600 000 Euro auf. Bis das städtische Geld zur Verfügung stand, dauerte es eine Weile. Unzählige Gespräche zwischen Volksvertretern und Verwaltungsmitarbeitern sowie Haushaltsanträge von Stadträten mit Bindung zum Leipziger Norden führten irgendwann zum Erfolg. Gerd Heinrich von der CDU-Fraktion und William Grosser von der Partei Die Linke, beide im Kommunalwahlkreis 9 aktiv, waren die ersten, die auf die Aufnahme von Mitteln für einen Brückenneubau im kommunalen Etat pochten. Die SPD-Abgeordneten Claus Müller und Andreas Geisler (beide SPD) legten später nach. „Alles in allem ein beachtliches interfraktionelles Unterfangen. Hartnäckigkeit hat zum Erfolg geführt“, kommentierte Müller.

Arbeiten beginnen Ende Januar 2017

Im Doppel-Haushalt 2017/18 tauchte das Bauwerk dann endlich auf. Die Arbeiten begannen am 30. Januar vorigen Jahres. Leipzigs Baubürgermeisterin Dorothee Dubrau (parteilos), Herrin über 341 Brücken im Stadtgebiet, erinnerte kurz vorm obligatorischen Durchtrennen des Bändchens an die beschwerliche Anfangs- und Genehmigungsphase und stimmte dann ein ins allgemeine Frohlocken über das Bau-Finale in der Landsberger Straße: „Die Umwege, die nördlich und südlich der Bahnstrecke zwischen Delitzscher Landstraße und Louise-Otto-Peters-Allee gefahren werden mussten, sind nun Vergangenheit“, sagte sie.

„Insbesondere die Wiederitzscher Bahnhofstraße wird verkehrlich entlastet. Eine traditionelle Straßenverbindung ist wieder hergestellt und bietet eine weitere Anbindung an die A 14 und damit an das überregionale Verkehrsnetz.“ Hiernach ließ sie sich von CDU-Stadtrat Heinrich am Steuer eines Oldtimers aus dem Hause Ford und in Begleitung von Grosser sowie dem Wiederitzscher Ortsvorsteher Andreas Diestel (CDU) über die Brücke chauffieren.

Ortsvorsteher sind (fast) zufrieden

Diestel und der Lindenthaler Ortschef Thomas Hoffmann (CDU) zeigten sich angetan vom Comeback des lange vermissten Überweges. „Die Mehrheit unserer Bewohner und alle Gewerbetreibenden sind froh über die neue Brücke“, ist Hoffmann überzeugt. Weniger fröhlich stimmt seinen Amtskollegen Diestel die Taktung der Buslinie 87, die über die „Landsberger“ rollt und den westlichen Teil von Wiederitzsch mit der Endhaltestelle der Linie 4 unweit der General-Olbricht-Kaserne in Gohlis-Nord verbindet. „Wir wünschen uns einen 30-Minuten-Takt, auch an Sonnabenden und Sonntagen, und eine angemessene Berücksichtigung des Schülerverkehrs. Jetzt sind wir Wiederitzscher mal dran mit einer verbesserten Anbindung an den Öffentlichen Personennahverkehr“, betonte Diestel.

Wiederitzscher kritisiert Verkehrsbetriebe

Thomas Hoffmann von der Interessengemeinschaft Wiederitzsch, die ebenfalls deutlich mehr ÖPNV im und zum Ort fordert, lässt Wirtschaftlichkeitsargumente nicht gelten. „Ich habe mich umgesehen. Durch andere Stadtteile schicken die Leipziger Verkehrsbetriebe leere Busse. Bei uns würden die Menschen sie nutzen.“

Von Dominic Welters