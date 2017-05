Leipzig. Etwa vier Kilometer haben Bühnenbildner André Böhme und einige Helfer am Sonntagnachmittag von der Alten Messe bis zum Marktplatz in der Innenstadt zurückgelegt. Dabei waren sie schwer bepackt: Sie zogen einen Luther-Turm, gebaut aus Holzbalken, abgelegt auf Rädern. Böhme hatte das zehn Meter hohe Bauwerk anlässlich des Reformations-Jubiläums konstruiert – als Teil der Reformations-Performance, die in der Messestadt stattfinden soll.

Angekommen in der City wartet der Turm nun bis zum Freitag auf seinen Einsatz. Dann beginnt um 22 Uhr die Open-Air-Veranstaltung „Zum Licht“. Die 70-minütige Show beschäftigt sich mit Glaubenskriegen, Toleranz und Versöhnung. Der Leipziger Künstler Falk Elstermann inszeniert die Performance eigens für den Leipziger Kirchentag auf dem Weg.

Im Rahmen der Jubiläumsveranstaltung sollen in der Messestadt von Himmelfahrt bis zum Sonntag neben der Aufführung auf dem Markt zahlreiche andere Aktionen stattfinden. Unter anderem sind Gottesdienste und Andachten, Stadtführungen der anderen Art, Konzerte und Kneipengespräche geplant.

