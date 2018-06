Lokales Im Test - Zehn Stadtbezirke, zehn Spielplätze – hier tobt es sich besonders gut Die LVZ testete in jedem der zehn Stadtbezirke einen Tobeplatz. 317 öffentliche Spielplätze gibt es in der Stadt: LVZ-Volontärin Maria Sandig hat mal genauer hingeschaut und zehn Spielbereiche ausgewählt.

Am Klettergerüst im Clara-Zetkin-Park. Sunny (5), Nikki (2), Hanna (3) und Paul (6) Der Spielplatz an der Rennbahn gehört zu den schönsten in Leipzig. Quelle: André Kempner