Zehnter Zombiewalk zieht durch Leipzig

Leipzig. Bereits zum zehnten und wohl vorerst auch letzten Mal sind am Sonnabend Dutzende Untote durch die Messestadt gezogen. Rund 250 Kostümierte wandelten beim Leipziger Zombiewalk vom Augustusplatz bis zum Flower Power – blutverschmiert, weder lebendig noch tot.

Doch die Begründer der skurrilen Tradition in der Messestadt wollen sich in Zukunft anderen Aufgaben widmen. Femi Heartman und Daniel Deadcliff machen Schluss mit den Zombies. „Es lief immer gut, und wir wollen aufhören, solange es gut läuft und bevor uns die Luft ausgeht“, erklärte Rettungssanitäter Heartman. Der Stimmung am Sonnabend schien das nicht schaden.

