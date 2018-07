Leipzig

Leipzig – die Stadt, in der wir leben, die wir lieben! Eine Stadt, die voll ist von wunderbaren Orten – von schönen Parks, attraktiven Plätzen, tollen Biergärten. Uns interessiert, wo Ihr Euch in Leipzig am liebsten aufhaltet – vor allem jetzt, im Sommer! Zeigt uns die Bank, auf der Ihr in Eurem Kiez gerne sitzt. Auf welcher Wiese in welchem Park Ihr gern Eure Decke ausbreitet. An welches Ufer, an welchen See es Euch immer wieder zieht. Auf welchem Freisitz Ihr Euer Bierchen trinkt. Was ist Euer liebster Platz in der City, in Eurem Stadtteil?

Schickt uns für unsere Aktion „Mein liebstes Leipzig“ ein Foto von Eurem Lieblingsort. Voraussetzung: Wir möchten Euch sehen – da, wo Ihr gerne seid! Bitte schreibt uns dazu Euren Vor- und Euren Nachnamen, Euer Alter und Euren Beruf – natürlich auch ein paar Zeilen über Euren Lieblingsplatz und warum Ihr so gerne dort seid! Wer Bilder einsendet, erklärt sich mit deren Veröffentlichung einverstanden. Unter allen Teilnehmern verlosen wir kleine Preise! Schickt Euer Bild per E-Mail (Mindestauflösung: 170 dpi) an diese Adresse: mein-liebstes-leipzig@lvz.de

Von lvz