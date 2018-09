Leipzig

Der Zoo Leipzig trennt sich von zwei jungen Amurleoparden. Die beiden Leopardenkater Akeno und Zivon, die im April 2017 geboren wurden, finden ein neues Zuhause im Tierpark Aschersleben. Der Leipziger Zoo habe sich zu dem Schritt wegen der beginnenden Geschlechtsreife der Raubkatzen entschlossen, teilte Zoodirektor Jörg Junhold am Dienstag in einer Erklärung mit.

Der Leipziger Zoo transportierte am Dienstag die jungen Amurleoparden Akeno und Zivon zum Tierpark Aschersleben. Quelle: Zoo Leipzig

Das Verladen am Dienstag habe reibungslos funktioniert, heißt es weiter. „Die Tiere sind wohlbehalten in ihrer neuen Unterkunft angekommen“, so Seniorkurator Gerd Nötzold.

Zur Galerie Amurleoparden-Taufe im Zoo Leipzig: Die beiden im April geborenen Zwillinge erhielten am Donnerstag nach einem Online-Voting die Namen Akeno und Zivon. Die Taufe übernahmen MDR-Moderatorin Kim Fisher und Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke.

Im Juli 2017 wurde die Leoparden getauft, 1700 Namensvorschläge waren für die Zwillinge eingegangen. Vor einigen Wochen habe nun die Entwöhnung der Raubkatzen von ihrer Mutter Mia begonnen. Das sei ohne Komplikationen gelungen, teilte der Zoo mit. Die Entscheidung für den im Harz gelegenen Tierpark Aschersleben sei in Abstimmung mit dem Europäischen Zuchtprogramm gefallen. In ihrem neuen Umfeld sollen die Kater zukünftig für Nachwuchs sorgen.

Da waren sie noch klein: Die Raubkätzchen im Alter von zwei Monaten im Leipziger Gehege. Quelle: Zoo Leipzig

Der Amurleopard ist als Art höchst bedroht. Die Raubkatzen sind im Dreiländereck Russland-China-Nordkorea zu Hause. Dort leben aber laut Experten nur noch weniger als 100 Tiere.

Von lyn