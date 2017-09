Zoobesuch für Angehörige von Einsatzsoldaten

Leipzig. Für Angehörige von Einsatzsoldaten ist am 17. September ein Besuch im Leipziger Zoo geplant. Einmal im Montag organisiert das Familienbetreuungszentrum eine Veranstaltung für die Angehörigen und Freunde der Soldaten im Einsatz, so das Landeskommando Sachsen. Mehr als 1000 Familienangehörige haben sich bereits angemeldet: „Gemeinsam wollen wir mit den Partnern und Kindern, den Eltern oder anderen nahen Angehörigen die faszinierende Wildnis entdecken – und das mitten in Leipzig“, sagt Stabsfeldwebel Torsten Bareinske, Leiter des Familienbetreuungszentrums der Bundeswehr in Leipzig.

Dem Betreuungszentrum geht es um das Wohl der Angehörigen und um die Vermittlung von Informationen aus den Einsatzländern. Erst Anfang August hat das Panzergrenadierbataillon 371 einen Einsatz in Litauen begonnen. Neben dem Zoobesuch stehen während des Ausflugs Soldaten, zivile und ehrenamtliche Mitarbeiter der Familienbetreuungszentren sowie Mitarbeiter des „Netzwerkes der Hilfe“ für Fragen und Informationen zu aktuellen Ereignissen zur Verfügung.

LVZ