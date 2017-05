Leipzig. Strand und Meer erwarten die Leipziger am Wochenende zwar nicht, dafür aber Sonne und ein Hauch von Sommer. Für den Monat Mai ist es in diesem Jahr ganz besonders kalt. „Der Freistaat liegt derzeit etwa zweieinhalb Grad unter dem für diese Jahreszeit gültigen Mittel“, erklärt Meteorologe Thomas Hain vom Deutschen Wetterdienst. Nun dürfen frierende Leipziger aber aufatmen: Am Wochenende wird es etwas milder. Ausgerechnet zu den Eisheiligen, also den Tagen im Mai, an denen in der Regel eine letzte Kälteperiode droht, soll es wärmer werden. Mit Schauern und Gewittern sei aber trotzdem zu rechnen, erklärt Wetterexperte Hain.

RB-Fans können sich nun also genauso freuen, wie die Gäste vom FC Bayern München: Am Sonnabend um 15.30 Uhr wird hoffentlich bei gutem Wetter angepfiffen. Vom Wetter profitieren werden auch die fahrradfreudigen Leipziger, die am Wochenende am LVZ-Fahrradfest teilnehmen.

