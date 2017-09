Leipzig. Wegen Bauarbeiten ist die normale Zufahrt zur Notaufnahme der Uniklinik bis Dezember gesperrt. Grund dafür sind Straßenarbeiten in der Philipp-Rosenthal-Straße, sie beginnen am 19. September. Die Notfallaufnahme ist bis Ende der Bauarbeiten über eine Umleitung über die Straße des 18. Oktober, die Johannisallee und die Philipp-Rosenthal-Straße erreichbar. Die Paul-List-Straße wird in der Zeit zu einer Einbahnstraße, die nur zur Ausfahrt vom Klinikgebäude genutzt werden kann.

