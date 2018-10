Lokales Bis zu drei Stunden Verspätung - Zugunfall sorgt für Probleme im Leipziger Bahnverkehr Bis zu drei Stunden Verspätung: Zum Ferienbeginn hat ein Zugunfall in Thüringen den Bahnverkehr am Leipziger Hauptbahnhof eingeschränkt. Betroffen ist vor allem die Verbindung nach Berlin.

Ein Einsatz in Thüringen hat sich am Samstag auf den Zugverkehr in Leipzig ausgewirkt. (Symbolbild) Quelle: Patrick Seeger/dpa