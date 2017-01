Leipzig/Berlin. Die vegane Supermarktkette Veganz hat bereits zum 1. Dezember 2016 die Planinsolvenz angemeldet. Das bestätigte Jana König, Sprecherin des Unternehmens, am Dienstag auf Nachfrage von LVZ.de. „Wir haben für die Veganz Retail GmbH ein Schutzschirmverfahren initiiert. Die Muttergesellschaft ist davon nicht betroffen“, so König. Von der Insolvenz ebenfalls unberührt bleiben weitere Tochtergesellschaften, die mit Einkauf, Herstellung und Vertrieb der hauseigenen Produkte beschäftigt sind.

Momentan steht der Weiterbestand von vier Läden auf dem Spiel – darunter auch die Filiale in der Leipziger Nikolaistraße. Bis Ende Februar will das Unternehmen nun prüfen, ob sich das geplante neue Konzept in Form sogenannter Flagshipstores umsetzen lässt, oder das Geschäft geschlossen wird. „Wo eine Option der Umstrukturierung besteht, bauen wir die Filialen um und betreiben sie mit neuem Design weiter“, erklärt König. In Zukunft wolle man sich auf das Kerngeschäft mit der Marke Veganz, die im Großhandel vertrieben wird, fokussieren.

Ausbleibende Kundschaft

Die Gründe für diesen Schritt liegen im veränderten Kaufverhalten der Kunden. „Als wir 2011 gestartet sind, war die Verfügbarkeit von veganen Produkten um einiges geringer, als sie es heute ist“, sagt König. Der Verbraucher komme jedoch lediglich für Spezialitäten in die Läden des Berliner Unternehmens. „Dass der Kunde zu uns kommt und seinen gesamten Wocheneinkauf erledigt, ist heute nicht mehr gegeben“, bestätigt König.

Während die Leipziger Filiale auf eine Entscheidung wartet, haben die Berliner bereits in München (August 2016) und Frankfurt (7. Januar) die Reißleine gezogen. Auf dem Prüfstand stehen ebenfalls die Standorte Essen, Hamburg und Wien. Als gesichert gelten alle drei Berliner Filialen sowie die tschechische Dependance in Prag. „Die werden wir um- und zu Flagshipstores ausbauen“, erklärt König.

Von André Pitz