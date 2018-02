Zum Tag der Archive 2018 öffnen in Leipzig sieben Einrichtungen

Leipzig. Zum diesjährigen Tag der Archive öffnen am Samstag (3. März 2018) auch sieben Einrichtungen in der Messestadt ihre Türen. Los geht es ab 10 Uhr. Zum Tag der Archive, der bundesweit bereits zum neuen Mal stattfindet, zeigen die beteiligten Einrichtungen das von ihnen verwahrte Kulturgut und geben Einblick in ihre Arbeit. Das Thema für 2018 lautet „Demokratie und Bürgerrechte“. Laut Kommune sind die Archive „verlässliche Wissens- und Informationsspeicher, indem sie Dokumente der Geschichte bewahren, erschließen und der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen“. Damit würden sie auch die lokale Demokratie stärken.

In Leipzig beteiligen sich folgende Einrichtungen am Tag der Archive 2018:

das Archiv Bürgerbewegung Leipzig e. V., das Archiv für Geographie des Leibniz-Instituts für Länderkunde, das Stasi-Unterlagen-Archiv (BStU), das Louise-Otto-Peters-Archiv, das Sächsisches Wirtschaftsarchiv e. V., das Staatsarchiv Leipzig und das Stadtarchiv Leipzig.

