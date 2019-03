Lokales Öffentliche Wasserspender - Zwei neue Trinkbrunnen in Leipzig Im Leipziger Straßenbild wird es bald zwei neue Trinkbrunnen geben: Die Wasserwerke planen Erfrischungsorte an der Katharinenstraße und am Lindenauer Markt. Die Baumaßnahmen sind für April und Mai geplant.

Bald gibt es in Leipzig zwei neue Trinkbrunnen, die wie in der Petersstraße für Erfrischung to go sorgen werden. Quelle: Andre Kempner