Leipzig. In den Nächten vom 12. auf 13. September und 14. auf 15. September gelten auf den Bahnstrecken vom Hauptbahnhof in die Richtungen Messe, Connewitz und Schkeuditz geänderte Fahrpläne. Wie die Deutsche Bahn mitteilte, sind Bauarbeiten an leit- und sicherungstechnischen Anlagen der Grund dafür. Zahlreiche Verbindungen werden im Zeitraum zwischen 23.30 bis 4.25 Uhr durch Busse mit geänderten Fahrzeiten ersetzt. Am 14. September gelten die geänderten Fahrpläne schon ab 22.30 Uhr.

Busse werden dann für den Regionalexpress von Magdeburg nach Leipzig und die S2 von Markkleeberg nach Dessau im Bereich zwischen der Leipziger Messe und dem Hauptbahnhof beziehungsweise der Haltestelle Connewitz eingesetzt. Außerdem betroffen sind die S4 zwischen Riesa und Hoyerswerda im Bereich zwischen Stötteritz und Thekla, sowie die Bahnen der S5 und S5X im Bereich Flughafen bzw. Messe und Hauptbahnhof bzw. Leipzig-Connewitz. Auch für die Züge der Erfurter Bahn und Abellio gilt für den Zeitraum der Ersatzverkehr. Aktuelle Informationen gibt es auf den Seiten der Deutschen Bahn und der jeweiligen Unternehmen.

koku