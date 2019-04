Schkeuditz

Braune Haare, Dreitagebart, am Körper einen dunkelblauen Einteiler mit britischer Flagge auf der Schulter. Ein Symbol für die Heimat. Dazu ein offenes, fast schon verlegenes Lächeln. James Ketchell sieht am Mittwoch auf dem Airport Leipzig/Halle aus wie der nette Kerl von nebenan. Ist er auch. Doch sein bisheriges Leben ist alles andere als gewöhnlich. Mit 37 Jahren blickt er auf eine Biografie zurück, die vor allem durch eines geprägt scheint: Grenzen zu überschreiten. Physisch wie psychisch. So umrundete er schon den Erdball mit dem Fahrrad und bestieg den Mount Everest. Seit etwas mehr als zwei Wochen widmet er sich einem neuen Extrem-Projekt – einmal um die Welt mit dem Gyrokopter. 37 000 Kilometer. 14 Länder. Ketchell träumt nicht nur von Abenteuern, er macht sie wahr. Jetzt landete er auf dem Gelände des DHL Hub in Schkeuditz zwischen.

Mit dem Kopf im Flugwind

Wie klein der kompakte Drehflügler, in dem Ketchell die nächsten fünf Monate sitzt, wirklich ist, zeigt sich bei einem Blick ins Cockpit. Die Beine kann er gerade so ausstrecken. Der Rest des Körpers schält sich so hinein. „Ist bequemer als es aussieht“, versichert er lachend. Sein Navigationsbereich ist offen, der Mann also dauerhaft der Witterung ausgesetzt. Über seinem Kopf kreist der Propeller. Am Ende des Tragschraubers sitzt der offen gelegte Motor. „Diese gesamte Konstruktion ist auch der Grund, warum es keinen Sinn macht, einen Fallschirm mitzunehmen. Egal wie du ihn aufmachst, irgendwas ist immer im Weg.“ Sollte es Probleme geben, hoffe er einfach auf eine kontrollierte Landung, schließt er trocken an. Der Sitz hinter ihm lässt eigentlich Platz für eine zweite Person. Der Brite lagert dort sein Hab und Gut – nur das Nötigste, damit die Maschine leicht bleibt und weil sowieso kaum Platz vorhanden ist.

Bisherige Route: England , Frankreich , Deutschland

Gestartet ist er am 31. März in seiner Heimat Großbritannien. Danach ging es weiter über Frankreich. Deutschland ist die dritte Rast, Leipzig einer von zwei Stopps. Bis zu sechs Stunden kann er am Tag fliegen, nicht schneller als 130 Stundenkilometer. „Ich bewege mich immer unter den Wolken, ich muss den Boden sehen können.“ Nicht selten fliegt Ketchell samt einer Schar von Vögeln, bisher glücklicherweise ohne zu kollidieren.

Flugerfahrungen? Nicht wirklich

Dass der Brite jetzt in Fliegermontur Ländergrenzen überschreitet, macht ihn stolz. Schließlich habe er drei Jahre gebraucht, um das Projekt vorzubereiten. Angefangen mit einem Flugschein. „In der Regel haben Menschen, die so etwas vorhaben, schon lange eine Lizenz und Flugerfahrung. Ich habe bei Null angefangen.“ Jetzt hat er den Lappen. Ein nächstes Häkchen auf seiner persönlichen Wunschliste. Danach widmete er sich der Routenplanung. Am schwersten sei es aber gewesen, einen Sponsor zu finden, der die Reise finanziell stützt. Nach vielen Absagen fand er im Postdienstleister DHL einen Partner.

Vom Stubenhocker zum Weltenbummler

Neben allen Abenteuern hat Ketchell eine, für ihn besonders wichtige Mission. Jedes Mal, wenn er zu Boden geht und in einer Stadt verweilt, besucht er Schulen. Er möchte Schülern zeigen, dass sie alles schaffen können, wenn sie es nur wollen. Ihre Träume leben. Sätze, die oft genug an der Realität zerschellen. Doch Ketchell predigt sie wie ein Mantra. Der 37-Jährige weiß, wie es ist, sich hilflos zu fühlen. Irgendwie schwach. „Ich habe als Jugendlicher nur rumgehangen, war faul und hatte kein Selbstbewusstsein.“ Er litt an Depressionen und hatte kein Ziel vor Augen. Schlussendlich schmiss er sogar die Schule und arbeitete auf einem Golfplatz. „Von Schülern wird heutzutage so viel verlangt. Und das in einer Phase, in der sie vor allem mit sich selbst beschäftigt sind.“ Mit seiner Geschichte will er zeigen, was alles möglich ist. Der Brite besuchte dafür die Freie Schule in Leipzig-Grünau und die Oberschule in Naunhof im Landkreis Leipzig.

„Es war leichter den Mount Everest zu besteigen“

Kennt ein Abenteurer wie Ketchell überhaupt so etwas wie Angst? „Ich sage mal so: Dieses Projekt verlangt alles von mir ab. Da war es leichter, den Mount Everest zu besteigen. Da wusstest du, es geht nur nach oben und dann wieder runter.“ Im Gyrokopter sei man komplett dem Wetter ausgeliefert. „Man spürt alles. Über Deutschland zu fliegen, war recht erholsam. Aber es kommen noch ganz andere Klimate.“ Die in Russland, Alaska oder Island zum Beispiel. Für solche Regionen gibt es noch die Wintervariante seines luftigen Overalls.

Sollte alles so funktionieren, wie es sich der Mann von der Insel erhofft, landet er im September wieder in der Heimat. Bis dahin kann alles passieren. Sollte er es schaffen, fehlte ihm in seiner Sammlung „nur noch“ eine Weltumsegelung, dann hätte er den Globus sowohl zu Land, in der Luft und auf dem Wasser umrundet.

Von Lisa Schliep