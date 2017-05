Leipzig. Beim Thomanerchor in Leipzig steht ein kleiner Generationswechsel bevor. Zwölf Sänger machen in diesem Jahr ihr Abitur und werden den Chor danach verlassen, wie eine Sprecherin am Montag sagte. Nachrücken werden junge Thomaner-Anwärter, die zuvor aber noch eine Prüfung absolvieren müssen. Der Chor in seiner bisherigen Zusammensetzung wird im Juni zu einer abschließenden Sommerreise aufbrechen. Vom 20. bis 22. Juni sind Konzerte in Eisenach, Walkenried und Magdeburg geplant.

Die Auftritte des mehr als 800 Jahre alten Knabenchores verfolgen in Leipzig jährlich rund 85.000 Besucher. Bei den Motetten und Gottesdiensten werden nach Chorangaben etwa 65.000 Gäste gezählt, dazu kommen noch einmal rund 20.000 bei den ticketpflichtigen Konzerten zu Weihnachten, Ostern und dem Bachfest.

LVZ