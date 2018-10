Lokales Publikums-Abstimmung läuft - Preis der Preisträger: Zwölf Leipziger Projekt sind nominiert Alle 554 Nominierten haben schon einen Preis für ihr freiwilliges Engagement gewonnen. Nun stehen sie zur Wahl für den Dachpreis, den Deutschen Engagementpreis 2018. Auch zwölf Projekte aus Leipzig und Markkleeberg sind im Rennen.

Nominiert für den Deutschen Engagementpreis: der Verein Orang-Utans in Not, der sich um den Schutz der letzten Orang-Utans in Indonesien kümmert. Quelle: privat