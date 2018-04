Modernisierung - LVZ.de präsentiert sich in neuem Gewand

Liebe User,

Frühjahrsputz bei LVZ.de: Wir haben unsere Webseite aufgeräumt, neu sortiert und die Nachrichten aus Leipzig, Sachsen und der Welt in ein frisches, zeitgemäßes Layout gepackt.

Moderner ist die Seite geworden, großzügiger, aufgeräumter und damit übersichtlicher. Egal, ob Sie über Smartphone, Tablet oder PC auf die Website kommen – Sie haben alles auf einen Blick und Ihre Heimat nur einen Klick entfernt. Die Seite lädt nun auch Inhalte schneller – damit Sie vor allem unterwegs nicht lange auf Informationen von LVZ.de warten müssen.

Sachsen, das ist Dresdens Barock, das ist Leipzig mit seiner Wirtschaftskraft und seiner traditionsreichen Kultur, das ist die Sächsische Schweiz ebenso wie die Dübener Heide. Überall passiert etwas. Noch stärker als bisher rücken wir daher die lokalen Themen in den Vordergrund. Auf LVZ.de finden Sie wie bisher alle aktuellen Meldungen aus Ihrer Region. Klicken sie mal rein, wir freuen uns über Lob und Kritik!

Ihr Jan Emendörfer, Chefredakteur

Das ist neu!

Die Startseite

… ist viel luftiger und übersichtlicher als vorher. In der Navigationsleiste oder im Menü finden Sie jederzeit ganz leicht Neuigkeiten aus den gesuchten Orten und zu den verschiedenen Themenfeldern – ganz gleich ob mobil oder am Desktop-Rechner. Probieren Sie es aus!

Das Wichtigste zur Stunde steht natürlich oben im Top-Thema. Darunter gibt es weitere interessanteste Geschichten aus Leipzig, der Region und aus aller Welt. Sie können bei jedem Element auch die Teilen-Funktion nutzen: auf Smartphones unten im Bild, auf stationären Geräten am linken Rand der Elemente. So können sie ganz einfach ihren Freunden und Verwandten unsere Texte, Bilder oder Videos schicken.

Die Artikelseite

… ist viel eleganter und besser zu lesen. Wir haben die Schrift verändert und alle Inhalte in der Hauptspalte angeordnet. Somit finden Sie alles, was wichtig ist, direkt im Artikel. Nutzen Sie den „Aa“-Knopf, um sich Ihre Schriftgröße einzustellen. Und wenn Sie ganz nach unten scrollen, kommen Sie automatisch zur Startseite zurück.

Das Lokale

… bleibt so umfangreich, schnell und vielseitig wie bisher, egal ob sie in der Messestadt oder in der Region rings herum wohnen. Unter der Rubrik Leipzig finden sie in gewohnter Weise Artikel zu lokalen Themen, Stadtpolitik, Polizeinachrichten, Bildung, Boulevard, und auch einen Blick zurück in Leipzigs Vergangenheit. Die Region präsentiert sich detailliert entsprechend unserer Lokalausgaben – mit eigenen Rubriken für Altenburg, Bad Düben, Döbeln, Oschatz und Co.

Die Videos

… erkennen Sie an einem Knopf mit dem Play-Symbol. Videos spielen genau an der Stelle ab, an der Sie gerade surfen. Entdecken Sie auch unsere Videoleiste auf der Startseite und das neue LVZ-Videocenter.

Die Themenseiten

... sammeln alle Artikel, Bilder und Videos zu bestimmten Themen. Über die Navigationsleiste oder das Menü können Sie den Bereich ganz leicht ansteuern. Auf der Themen-Startseite wählen sie aus, ob es Ihnen bei Ihrer Suche um Orte, Personen, Ereignisse, Produkte oder Organisationen geht. Oder Sie gehen über die Alphabet-Funktion auf Ihr Thema. Natürlich lassen sich beide Filter auch kombinieren.

Weiterhin verfügbar sind natürlich auch unsere bekannten Specials zu zentralen Themen in der Messestadt sowie der multimediale LVZ-Reportageblog.

Für den schnellen Überblick

… gehen Sie auf die neue Kalenderseite. Hier können Sie ganz einfach unsere Artikel des jeweiligen Tages ansteuern.

Ihr Feedback

… ist uns wichtig! Deshalb haben wir auf jeder Seite den blauen Feedback-Knopf eingerichtet, mit dem Sie Kontakt zu uns aufnehmen können. Schreiben Sie uns kurz, was Ihnen gefällt und was Ihnen nicht so behagt.

Helfen Sie uns, LVZ.de noch besser zu machen.