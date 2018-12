Leipzig

Die Leipziger Messe zeigt sich kommenden Jahr experimentierfreudig. Im November 2019 startet die erste Musik-Erlebnismesse „ musicpark“ in der Messestadt. Das Event auf dem Messegelände solle Musikliebhaber, Fachbesucher und Händler ansprechen. Es präsentiere Branchen, Hersteller, Marken und Zubehör im Bereich der akustischen, mechanischen und elektronischen Musikinstrumente, teilte der Veranstalter mit.

Besucher könnten vom 1. bis 3. November 2019 nicht nur die Vielfalt der Instrumente entdecken, sondern sie auch hören oder selbst ausprobieren. Der Ausstellungs- und Showbereich umfasst viele Themen von „Band and Orchestra“ bis zum „Piano and Keyboard“ und „Stage-, Studio- and DJ-Equipment“.

Ein neues Musikerleben sollen schalldichte Kabinen bieten, die mit dem originalen Tour-Equipment der darin auftretenden Künstler ausgestattet sind. In Wohnzimmeratmosphäre sollen hier internationale Musikstars ihre Live Sets spielen, erklärt Projektdirektorin Stephanie Scholz und fügt hinzu: „Die Boxen sind schallisolierte, akustisch designte Soundkabinen. Die größte Box hat ein Fassungsvermögen von bis zu 200 Personen.“ Vier solcher Kabinen soll es auf der Messe geben. Wer darin auftreten soll, hält die Messe noch geheim.

Leipzig : Große Anziehungskraft für Musiker

Der Standort Leipzig sei bewusst ausgewählt worden, erklärt Messegeschäftsführer Markus Geisenberger. „ Leipzig besitzt eine große Anziehungskraft für Musiker und Musikliebhaber.“ An der Seite berühmter Ensembles wie dem Gewandhausorchester, dem Thomanerchor, inmitten bekannter Musikstätten und einer lebendigen Musik- und Clubszene werde der musicpark die Tradition der Stadt bereichern.

Auf der Musik-Erlebnismesse können Besucher aller Altersgruppen auch an Workshops und Weiterbildungsangeboten teilnehmen. Hier stehe die Vermittlung von Wissen rund um die Musikinstrumente im Fokus, sagte Projektdirektorin Scholz. An Musikschulen, Konservatorien und Verlage wende sich der Bereich „Education and Media“. Dort sind Musik-Verlage und -verbände vertreten.

Von RND/dpa