Leipzig

Der Zoo erwartet in den kommenden Tagen Nachwuchs bei den Kleinen Pandas im Himalaya. Das erklärte Direktor Jörg Junhold am Rande der Patentage, zum dem knapp 600 Paten gekommen waren (heute sind noch mal 840 zu Gast). Neben dieser unerwarteten Neuigkeit gab es noch mehr Positives: Michael Weichert, Vorsitzender des Zoo-Fördervereins, der die Patenschaften betreut, überreichte 140 000 Euro an den Zoo-Chef. Damit hat der Förderverein bisher insgesamt 6,99 Millionen Euro an den Zoo gespendet.

Zoopatentage in Leipzig: Fördervereinschef Michael Weichert (l.) übergibt 140 000 Euro an Direktor Jörg Junhold Quelle: Kempner

Im vergangenen Jahr kamen allein durch die Patenschaften rund 254 000 Euro zusammen. Sie sind der wichtigste Einnahmeposten des Vereins – vor Mitgliedsbeiträgen und Erbschaften – und tragen erheblich zur Investitionskraft bei, wie Junhold betonte. Der Verein trage die Zoo-Ziele mit, sagte Weichert: den Ausbau zum „Zoo der Zukunft“ und den Artenschutz. Deshalb werden im 140. Jahr des Bestehens drei mal je 140 000 Euro übergeben – die erste Tranche gab es zur Eröffnung der Südamerika-Welt, die zweite am Donnerstag, die dritte soll zum Jahresende folgen.

Aktuell betreut der Zoo-Verein 1350 Paten, die beliebtesten Tiere sind die Erdmännchen, gefolgt von den Kurzohrrüsselspringern und den Flugfüchsen.bm

Von Björn Meine