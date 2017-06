Leipzig. Im Leipziger Nordosten sind am Samstagabend mehrere alkoholische Getränke gestohlen worden. Wie eine Polizeisprecherin erklärte, wurde eine Laube in einem Kleingarten an der Rosenowstraße im Stadtteil Mockau-Nord von Unbekannten aufgebrochen und diverse Getränke-Flaschen mit alkoholischem Inhalt entwendet.

Der Besitzer des Gartens entdeckte den Diebstahl gegen 23 Uhr und rief sofort die Beamten. Offenbar war die Verständigung mit der Behörde dabei nicht ganz einfach. „Bei dem Notruf entstand den Kollegen der Eindruck, dass der Anrufer angetrunken war", so die Polizeisprecherin. Zur Höhe des entstandenen Schadens ist nichts bekannt. Die Kriminalpolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen.

mpu