Leipzig. Der Streifendienst zweier Polizisten wurde am frühen Donnerstagmorgen in ein Leipziger Kinderzimmer verlegt. Eine 35 Jahre alte Frau musste gegen 5.15 Uhr ins Krankenhaus gebracht werden, da sie in den Wehen lag. Allerdings hatte die Mutter keine Betreuung für ihre anderen beiden Kinder im Alter von zwei und fünf Jahren. Die Großeltern waren zwar bereits informiert, mussten aber erst aus Thüringen anreisen.

Kurzerhand übernahmen die Beamten das Babysitting: Wickeln, Anziehen, Zähneputzen und Spielen standen auf dem Programm. Laut Behörde wurden die beiden Sprösslinge betreut, bis Oma und Opa schließlich eintrafen. Ob die Beamten durch den Einsatz ihr Taschengeld aufbessern konnten, ist nicht bekannt.

jhz