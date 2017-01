Leipzig. Nachdem ein Markkleeberger die Polizei darüber informierte, dass er gleich bei seinem Nachbarn die Tür eintreten werde, schritten die Beamten ein. Der Mann rief gegen 21 Uhr auf dem Revier an und bat die Polizisten um Hilfe, einen Betrag von zehn Euro von seinem Nachbarn einzutreiben. Die Beamten sahen unter dem Verweis, kein Inkassobüro zu sein von einem Einsatz zunächst ab.

Der Anrufer, welcher der Polizei seit längerem bekannt ist, hatte einen anderen Lösungsvorschlag für die Ordnungshüter. Nun sollten die Beamten ihm helfen den Gegenwert von 10 Euro in Bier von seinem Nachbarn zu bekommen. Auch in diesem Fall bekam der Markkleeberger ein „Nein“ als Antwort.

Daraufhin drohte der Mann, die Tür einzutreten und das Geld oder das Bier selbst abzuholen. So kam es doch noch zu einem Polizeieinsatz in der Böhlener Straße. Der stark Alkoholisierte erhielt in der Folge eine Anzeige.

joka