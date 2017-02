Halle. Ein Verliebter hat mit einem Heiratsantrag einen Polizeieinsatz in Halle ausgelöst. Der 28-Jährige schrieb diesen für seine Freundin am Sonntag mit Straßenmalkreide in großen Buchstaben auf den Gehweg, wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte. Eine Anwohnerin rief die Polizei, weil ihr der dunkelgekleidete Mann suspekt vorkam.

Die Beamten fanden vor Ort jedoch nur die schriftliche Liebesbotschaft. Da der 28-Jährige harmlose Kreide benutzte, kam es nicht zur Anzeige wegen Vandalismus. Ob die Freundin des Verliebten mit «Ja» auf den Antrag reagierte, war der Polizei unbekannt.

LVZ